Ilrestodelcarlino.it - Nuovo auditorium, il Comune partecipa al bando per i fondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Realizzare unnello spazio dell’ex Garage Europa con un’operazione di partenariato pubblico-privato. Questo l’obiettivo della giunta comunale, che annuncia lazione alpubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere i finanziamenti necessari a portare in porto l’operazione. Ilha l’obiettivo di selezionare, ai fini del finanziamento, i progetti delle amministrazioni relativi ad aree dismesse o in disuso, orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico. Ilpertanto presenterà il progetto di realizzazione di una mare, nell’area compresa tra la spiaggia di Milano Marittima e il ciale due Giugno in corrispondenza della prima Traversa, così da realizzare "una struttura innovativa e polivalente, destinata a soddisfare le necessità di comunicazione e di espressione artistica-culturale, oltre che spazio da destinare a conferenze e incontri.