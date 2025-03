Lanazione.it - Nuovi tutor sulle autostrade toscane e umbre. Dove sono e quando entrano in vigore

Firenze, 6 marzo 2025 –in funzione. Saranno ina partire dalla giornata di domani, venerdì 7 marzo, come comunicato da una nota del Ministero dell’Interno. Il sistema è quello del3.0, approvato lo scorso 20 giugno da un decreto ministeriale del Mit. Gli automobilisti, quindi, dovranno prestare maggiore attenzione ai limiti di velocità, onde evitare il rischio di incappare in una multa.3.0: cosa è e come funziona Iautostradalidispositivi automatici in grado di misurare la velocità media di qualsiasi veicolo in un determinato tratto. Si differenziano dagli autovelox perché a differenza di questi ultimi non rilevano la velocità istantanea come fanno gli autovelox. Il nuovo sistema digarantisce una scansione più dettagliata dell’immagine del veicolo e un’efficienza maggiore nel rilevamento e nella velocità della trasmissione dei dati.