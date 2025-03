Ilgiorno.it - Nuovi tutor sull’autostrada A9 attivi da domani 7 marzo: come evitare multe sulla Milano-Como

– Tutti gli automobilisti che viaggianoA9 che collegae la Svizzera dadovranno prestare molta più attenzione alla velocità. Da venerdì 7sarà in funzione il nuovo sistema “3.0” che rileverà la velocità media di un’automobile erà automaticamente le vetture che non rispetteranno i limiti stabilititratta. Le infrastrutture sono state installate negli scorsi mesi ma ora entreranno ufficialmente in funzione. Lungo la A9 sono stati installati cinque rilevatori, tre in direzione Nord e due in direzione Sud. Quelli che seguono sono iper chi viaggia in direzione della Svizzera: Da Lomazzo Sud (chilometro 22,9) a Lomazzo Nord (24,8) Da Lomazzo Nord (chilometro 24,8) a Fino Mornasco (chilometro 28,6) Da Turate (chiometro 18,1) fino all’allacciamento per la A36 (chilometro 20,1) Questi invece i rilevatori per chi viaggia in direzione di: Da Lomazzo Nord (chilometro 26,7) a Lomazzo Sud (chilometro 23,9) Da Turate (chilometro 20,4) a Saronno (chilometro 17,6)funzionano iIl sistema “3.