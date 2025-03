Ilrestodelcarlino.it - Nuovi tutor sull’A14 in Emilia Romagna: quando saranno attivi e dove

Bologna, 6 marzo 2025 – Sono in arrivo nuove telecamere per il controllo della velocità in autostrada, i3.0, in diverse tratte nazionali.26 in tutto e 5 in particolare sull'A14, tutti in provincia di Rimini e a cavallo con quella di Pesaro.Il Ministero dell'Interno ha comunicato che entreranno in funzione progressivamente a partire da domani, venerdì 7 marzo 2025. "Il sistema entrerà in funzione completate le prescrittetà di taratura e di verifica di funzionalità iniziale", si legge nel documento del Ministero.si troveranno le telecamereI 5tutti piazzati in provincia di Rimini e in entrata dalle Marche: nello specifico tra Cattolica e Pesaro. Le tratte che verranno attivatequeste: In direzione nord: da Pesaro (km 157+700) a Cattolica (km 145+900) da Riccione (km 137.