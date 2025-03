Secoloditalia.it - Nuove grane per Vincenzo De Luca: la Procura di Salerno ha rinviato a giudizio la compagna

Nuovi grattacapi giudiziari in casa De: un decreto di citazione diretta aè stato consegnato alladel presidente della Campania, l’architetto Maria Maddalena Cantisani, coinvolta in un’inchiesta su alcune ville vista mare costruite a.Chi è Maria Maddalena Cantisani,di DeDopo gli avvisi di conclusione delle indagini dello scorso novembre, riporta la Città di, è arrivato il decreto di citazione diretta aper imprenditori, tecnici e funzionari del Comune difiniti nel mirino dellaguidata da Giuseppe Borrelli per la vicenda dei villini di Parco Morea, il complesso edilizio realizzato a Casa Manzo per cui sono stati presentati diversi esposti da parte degli acquirenti dopo i problemi emersi nelle abitazioni – in particolare infiltrazioni d’acqua – che hanno fatto avviare controlli dei residenti che poi hanno segnalato diverse problematiche anche per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie.