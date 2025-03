Ilgiorno.it - Nuove abitazioni e un parco pubblico a San Fruttuoso

Leggi su Ilgiorno.it

Un’ex area industriale di Monza avrà presto nuova vita, trasformandosi in zona residenziale (in parte a edilizia convenzionata), con un nuovoe con meno consumo di suolo. Si tratta dell’area dismessa tra via Monte Albenza e via Volterra, nel quartiere San, per cui la giunta ha approvato una delibera d’adozione di un piano attuativo che la riconfigurerà in maniera completamente diversa rispetto ad adesso. Nel documento vengono definiti interventi di demolizione e bonifica, di edilizia residenziale, di edilizia convenzionata per 1.000 metri quadrati e di trasformazione in verdedi 2.500 metri quadrati che oggi sono superfici pavimentate o coperte da capannoni industriali. Nello specifico, i capannoni verranno demoliti per far spazio a due edifici residenziali di cinque piani, corredati da giardini.