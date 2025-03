Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes CLA 2026: con lei si apre una nuova era

LaCLA delrappresenta un significativo passo avanti nel segmento delle berline compatte di lusso, offrendo una gamma di motorizzazioni e tecnologie all’avanguardia.Motorizzazioni e PiattaformaLa CLA sarà disponibile sia in versioni elettriche che con motori a combustione interna.-Benz ha sviluppato la piattaforma modulare MMA (-Benz Modular Architecture) per supportare entrambe le tipologie di propulsione, garantendo flessibilità e prestazioni ottimizzate. Foto dell’articolo dal video del canale Youtube di Polo To:Versione Elettrica (BEV). Equipaggiata con un motore elettrico da 235 CV (175 kW), la CLA EV offre un’autonomia di circa 750 km nel ciclo WLTP. Grazie a un’architettura elettrica a 800 volt, supporta ricariche rapide fino a 250 kW, permettendo di aggiungere 400 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.