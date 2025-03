Lanazione.it - Nuova maggioranza, prove tecniche. Cintioli e Piccioni strizzano l’occhio

Il centrosinistra si ricompatta e lain consiglio comunale si potrebbe allargare. L’ex consigliere regionale Pd Giancarloe l’esponente del Partito socialista Paoloin questi anni hanno rappresentato uno dei pilastri dell’opposizione alla Giunta Sisti, ma ora si avvicina l’ora del disgelo. O meglio segnali di collaborazione tra lae gli esponenti del gruppo "Insieme per Spoleto" sono arrivati anche sulla scia delle regionali, già in fase di approvazione di bilancio preventivo. A confermarlo è stato lo stesso Pd con una nota con cui "registra con favore il voto di astensione del gruppo Insieme per Spoleto maturato a fronte dell’accoglimento, da parte dell’intera, dei tre emendamenti presentati dal gruppo stesso". Gli esponenti del Pd che appoggiano la Giunta Sisti insieme a Eleggi Spoleto, Ora Spoleto, Civici per Spoleto, Gruppo misto e Movimento 5 Stelle, spiegano che si tratta di un segnale "significativo sotto il profilo politico in quanto, per il bene della città, apre a possibili interlocuzioni con un gruppo fino ad oggi fermo nell’opposizione alla, ma che si colloca nell’alveo del centrosinistra con cui condivide i valori.