Nuova inchiesta per l’assessore Mazzoleni, M5s ne chiede le dimissioni

all’Urbanistica del Comune di Torino Paoloè finito nell’della procura di Milano che riguarda il progetto Lambrate Twin Palace. Per lui le accuse sono di falso, lottizzazione abusiva e abuso edilizio. Nello specifico i magistrati stanno tentando di ricostruire un presunto “sistema” composto da componenti della commissione per il paesaggio di Milano, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all’amministrazione comunale milanese per favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e realizzare operazioni immobiliari speculative.sarebbe coinvolto in quanto progettista del nuovo lussuoso complesso immobiliare di Milano Labrate. Ma non si tratta dell’unico avviso di garanzia pergià stato indagato per vicende urbanistiche a Milano sul maxi-progetto Scalo House di via Lepontina 4 angolo via Valtellina 38, la realizzazione di una palazzina in piazza Aspromonte, vicina alla Città Studi, e un complesso immobiliare sul Parco delle Cave, sequestrato a luglio 2024.