Anteprima24.it - Nullatenenti a spasso con Ferrari: ecco com’è scattata inchiesta su Graziano &Co

Tempo di lettura: 2 minutiSi era accreditato nel territorio di Sarno nei comuni vicini come interlocutore privilegiato sia di altri gruppi criminali ma anche per imprenditori e professionisti che guardavano al business legato a tutte le attività criminali. Così Massimoera riuscito a mettere le mani su attività economiche in difficoltà delle quali acquisiva la gestione e controllo nei momenti di crisi. Proprio sulle piccole e medie imprese in difficoltà era riuscito a far crescere la sua attività usuraria: su un prestito di 50.000 € aveva chiesto anche interessi pari al 7% ma i tassi mutavano a seconda della situazione. Come emerge dall’ordinanza, c’è un debitore costretto anche a vendere alberi su un suo terreno per poter liquidare il prestito e la restituzione. In caso di ritardo, eradirettamente che, facendo riferimento all’omonimo clan della valle del Lauro, minacciava le vittime.