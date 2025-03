Ilgiorno.it - Nucleare, 7 imprese su 10 favorevoli: "Strategico per la competitività"

Leggi su Ilgiorno.it

Energia: il 73% delle Pmi bresciane è favorevole. Lo osserva l’indagine realizzata dal Centro studi Confapi Brescia interrogando un campione di 100associate, in prevalenza metalmeccaniche. Di fatto, il 73% delle Pmi bresciane è favorevole al ritorno della produzione dell’energiain Italia, perché darebbe maggiore autonomia energetica al Paese, aiuterebbe il necessario mix energetico e, in ultima istanza, darebbe un importante contributo alladelle piccole e medie. Pochi i contrari (10% circa), mentre poco meno di duesu dieci non hanno espresso un’opinione univoca. "L’attuale scenario energetico rappresenta una delle sfide più critiche per il tessuto produttivo italiano, in particolare per le piccole e medieindustriali – sottolinea Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia e Lombardia –.