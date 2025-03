Ilgiorno.it - Nucleare, 7 imprese bresciane su 10 favorevoli per combattere i rincari dell’energia: “Strategico per la competitività”

Brescia, 6 marzo 2025 – Energia: il 73% delle Pmiè favorevole. Lo osserva l’indagine realizzata dal Centro studi Confapi Brescia interrogando un campione di 100associate, in prevalenza metalmeccaniche. Di fatto, il 73% delle Pmiè favorevole al ritorno della produzionein Italia, perché darebbe maggiore autonomia energetica al Paese, aiuterebbe il necessario mix energetico e, in ultima istanza, darebbe un importante contributo alladelle piccole e medie. Pochi i contrari (10% circa), mentre poco meno di duesu dieci non hanno espresso un’opinione univoca. Nuove strategie “L’attuale scenario energetico rappresenta una delle sfide più critiche per il tessuto produttivo italiano, in particolare per le piccole e medieindustriali – sottolinea Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia e Lombardia –.