Nove mesi di squalifica a Fonseca | La Lega ha voluto dare un segnale forte L’Equipe

La follia di Paulodomenica contro l’arbitro Benoît Millot (testa contro testa), durante Lione-Brest (2-1), non ha precedenti nella storia della Ligue1. Allo stesso modo, anche la sanzione è storica.rende noto che “la commissione disciplinare della Lfp lo ha sospeso fino al 30mbre, e ha accompagnato la sanzione con misure restrittive inedite nel caso di un allenatore in carica“.Leggi anche: L’arbitro che ha espulso: «Stava cercando di sferrarmi un pugno o una testata»Unaestremamente rara perInfatti non potrà accedere allo spogliatoio della sua squadra prima, durante e dopo le partite almeno fino al 15 settembre.“Si tratta di unaestremamente rara, anche se è stata da poco utilizzata per punire il presidente del Marsiglia ??Pablo Longoria che aveva accusato gli arbitri francesi di corruzione”.