"Notte tranquilla, il Papa sta riposando". L'aggiornamento della Sala stampa vaticana

"Laè trascorsa, ilsta ancora", comunica lanell'mattina sulle condizioni di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Il bollettino ieri sera riferiva che non ci sono stati "episodi di insufficienza respiratoria". Durante la giornata, "come programmato, ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nellaverrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazionecomplessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata".