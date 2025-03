Agi.it - Notifiche e stress: gli italiani faticano a disconnettersi prima di dormire

AGI - Dal momento in cui ci si sveglia fino a quando la testa tocca finalmente il cuscino, si ricevono costantementedai propri dispositivi. Secondo una ricerca questa abitudine porta glia essere frequentemente distratti eati, fino al momento in cui vanno a letto. La pressione per rimanere connessi è costante e oltre un quarto degli(28%) ricevefino all'ora di andare a, in media le 23:26. In occasione della Giornata Mondiale della Disconnessione, che si celebra il 7 marzo, la ricerca voluta da Amazon rivela che l'orario limite entro cui glidovrebbero spegnere lee dedicarsi a un'attività rilassante sono le 22:26, così da favorire un buon sonno ristoratore. Il neuroscienziato Mark Williams suggerisce di "trascorrere almeno un'ora libera dala seradi andare a, per dare alla mente il tempo di rilassarsi".