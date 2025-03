Inter-news.it - Nota tattica di Feyenoord-Inter: Bastoni alla Dimarco

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prestazione di.ATTESE RISPETTATE – Nei giorni successivi a Napoli-Alessandroè stato il singolo giocatore di cui più si è parlato in casa nerazzurra. Prima per la sua sostituzione contro gli azzurri, poi per quello che avrebbe dovuto fare con gli olandesi. Vista l’emergenza esterni infatti Inzaghi ha deciso di puntare su di lui sulla fascia sinistra. Facendone il sostituto di. Una posizione per lui inedita, da ricoprire in una partita di alto livello. E la risposta in campo del numero 95 è stata da campione.PRETAZIONE TOTALE – Questa è l’heatmap dipresa da Sofascore:A dire la verità assomiglia abbastanza alle altre sue heatmap.