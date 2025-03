Romadailynews.it - Norcia capitale europea della cultura, per un pugno di dollari

Perugia- Il titolo didal 1999 abbreviato ECOC, ovveron Capitals of Culture, non porta soltanto onore e gloria, è soprattutto business. E Città di, circa 5.000 abitanti distribuiti su 274.300 kmq, parteciperà a questo evento ritenuto importante e gratificante.Anzi per la città premiata significa stimolo alla riqualificazione urbana, alla promozione del profilo istituzionale ed al rilanciolocale e del turismo. Pellegrinaggi ed eventi connessi. Infatti la selezione è considerata come una iniziativa intergovernativa. Nell’ambitoquale gli Stati membri scelgono la Città-. Che riceverà il finanziamentoCommissione.“Un obiettivo straordinario pere per tutte le comunità del cratere” ha affermato il sindaco Giuliano Boccanera.