Sportnews.eu - “Non voglio farlo..” Formula 1, il giovane pilota vuota il sacco a pochi giorni dall’inizio del campionato: tifosi increduli

1, adella nuova stagione arriva la rivelazione che nessuno si aspettava: ilil.Finalmente ci siamo: nel mese di marzo, inizierà finalmente anche il2025 di1.Le monoposto durante i test di1 – sportnews.euLa curiosità è tanta: Red Bull, già lo scorso anno, ha perso il vantaggio tecnico che aveva accumulato ed è stata superata da Ferrari e McLaren. Verstappen, nonostante un mezzo non piu velocissimo, ha vinto l’ultimoaffidandosi solamente alle sue forze e mostrando una continuità di rendimento assurda.Per questo 2025, sono stati introdotti diversi cambiamenti significativi: per prima cosa, Lewis Hamilton ha lasciato la Mercedes per legarsi alla Ferrari. Come se non bastasse, proprio Red Bull ha deciso di appiedare Sergio Perez e di sostituirlo con ilLiam Lawson.