Non solo Zelensky. Anche l'Ue nel mirino della propaganda russa

Fin dalla sua elezione nel 2019, il presidente ucraino Volodymyrè stato bersaglio di una sistematica campagna di disinformazione orchestrata dagli organi pro-Cremlino. Centinaia di attacchi mirati hanno cercato di screditare e delegittimare il leader ucraino, trasformando ogni evento negativo in un’arma propagandistica contro di lui. Ovviamente, questa campagna si è acutizzata con l’invasionedell’Ucraina iniziata oltre tre anni fa.Ma dopo lo scontro pubblico con il presidente statunitense Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance, i media russi e i loro propagandisti hanno sfruttato l’episodio per intensificare la loro retorica, dipingendocome un “clown tossicodipendente”, “delirante” e perfino un “Cocaine Führer”. Figure di spicco come l’ex presidente Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza e uno dei più “falchi” dell’establishment russo, hanno attaccato verbalmente il presidente ucraino.