Calciomercato.it - Non solo Theo Hernandez, grande cessione Milan: “80 milioni di euro”

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime novità di calciomercato sui rossoneri nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato: “È pronto a valutare qualsiasi offerta”Tantonella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Daa Maignan passando per Reijnders, l’analisi sul momento e sulle prospettive di calciomercato dei rossoneri e di alcuni dei suoi big.Ospite della puntata il nostro ‘ologo’ Martin Sartorio. Il quale è andato a bomba su cosa potrebbe accadere nella prossima sessione estiva di mercato. Si parte dal ‘caso’, colapertissimo allaanche perché il contratto scade a giugno 2026.via a zeroCome ha sottolineato Martin, però, il rischio è che il francese possa optare per un addio piuttosto doloroso. Doloroso per le casse del club: “Non è da escludere che, considerando tutto quello che c’è attorno, decida di andare via dala zero“.