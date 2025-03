Ilfattoquotidiano.it - Non solo spot per le scommesse: cosa c’è nel piano del governo per la Serie A. E perché le vere novità rischiano di restare al palo

Tornano le pubblicità delle. Ma neldelper laA c’è anche tanto altro: sgravi e semplificazioni normative per gli impianti, riforma dei diritti tv, valorizzazione dei vivai, autonomia degli arbitri, indipendenza della giustizia sportiva, e chi più ne ha, più ne metta. A leggerla così, sembra una letterina di buoni propositi per l’anno nuovo del pallone. Tra il dire e il fare c’è di mezzo la politica e la storica immutabilità del nostro calcio, così il rischio più concreto è che di tutto ciò rimanganoi punti più controversi, ed inutili: l’ennesima legge sugli stadi, che magari strizza l’occhio alle speculazioni. E ovviamente il superamento del Decreto Dignità, campo libero a loghi, quote edel betting a tutto ssulle maglie delle squadre e durante le partite in tv.