News.robadadonne.it - “Non sarebbe dovuta finire così” Maria Esposito sul finale non gradito di Mare Fuori

Leggi su News.robadadonne.it

Mentre5 sta per debuttare su RaiPlay, dove i primi sei episodi saranno disponibili a partire dal 12 marzo (i restanti, invece, il 26, quando la serie debutterà anche in chiaro su Rai2),, ovvero Rosa Ricci, si espone suldell’ultima stagione, la quarta, spiegando di condividere il disappunto dei fan.Parlando con Superguidatv,ha detto “Credo che se Rosa si innamorasse in questa stagione noncoerente. Ttra Rosa e Carmine speravo in undiverso”. Alla fine dell’ultima stagione, infatti, i due personaggi interpretati dae Massimiliano Caiazzo si sono detti addio, lasciando gli spettatori con l’amaro in bocca. Vi raccomandiamo. Si è sposato Carmine Recano, il comandante diIl comandante di, Carmine Recano, è convolato a nozze con Donatella Tipaldi, madre dei suoi due bambini.