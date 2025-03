Lanazione.it - "Non sapeva del processo"

Leggi su Lanazione.it

Ilè stato celebrato in assenza e all’insaputa, dell’imputato poi condannato nel luglio scorso dal tribunale della Spezia a due anni, 2 mesi e 20 giorni e al pagamento di una multa di 412 euro. La sentenza è stata annullata dalla corte d’Appello di Genova. Il protagonista è un 58enne incensurato finito in carcere per una rapina impropria compiuta nel maggio 2022 in un negozio alla Spezia. Si era impossessato con violenza di una bottiglia di birra. Ma Abdelhak Khabir privo di fissa dimora non era mai stato al corrente delche nel frattempo aveva fatto il suo corso arrivando a sentenza. L’uomo è stato poi rintracciato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Bologna e condotto in carcere. Gli avvocati Davide Bonanni e Luca Cecchi hanno presentato istanza e la condanna è stata revocata dalla Corte.