Liberoquotidiano.it - "Non rispettate la lingua italiana": Claudio, l'erroraccio a L'Eredità scatena l'inferno

Qual è il vocabolo chiave della Ghigliottina e quanto ha portato a casa il vincitore nella trasmissione di oggi, giovedì 6 marzo 2025, de L'? Il programma, che illumina le serate di Rai 1 alle 18:40 sotto la guida di Marco Liorni, si chiude come sempre con la prova decisiva: il finalista deve scovare il termine che unisce cinque suggerimenti, tentando di non intaccare il tesoro accumulato. A guadagnarsi questo onore è il partecipante che, nella frenetica sfida dei 100 secondi, riesce a mantenere il controllo fino all'ultimo. Chi si è aggiudicato la vittoria nella puntata del 6 marzo 2025?e Giovanni si sono dati battaglia per conquistare un posto alla Ghigliottina durante il gioco dei 100 secondi. Il bottino in palio questa sera raggiunge i 160mila euro.emerge vincitore e si appresta, per la prima volta, ad affrontare la temuta Ghigliottina.