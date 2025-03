Liberoquotidiano.it - "Non perdiamo tempo, ma cosa devi tritare...". Affari Tuoi, clamoroso raptus di De Martino: il gesto mai visto prima | Video

Rieccoci ad, il gioco dei pacchi e del Dottore, il regno di Stefano De, il game-show proposto ogni sera su Rai 1 e che, parimenti ogni sera, mette a segno risultati pazzeschi in termini di share. Qui si parla della puntata del 5 marzo, dove la protagonista è stata Francesca, in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Impiegata in una ditta che si occupa di distribuzione di gas naturale, è fidanzata con Lorenzo ed è stata accompagnata in studio dalla sorella Ilaria. La partita di Francesca è iniziata in modo promettente, con i primi sei tiri che hanno evitato i pacchi più alti, ad eccezione del pacco da 75mila euro. Il dottore ha quindi offerto il cambio del pacco, proposta che Francesca ha rifiutato, confidando nel buon andamento del gioco. Tuttavia, nei successivi tre tiri, la fortuna ha vacillato: Francesca ha scoperto il pacco contenente 300mila euro, il premio più "pesante", seguito da altri tiri sfortunati.