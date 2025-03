Non ho fatto bene

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 Ivan Juric ammette di non essere sicuro di essere responsabile a Southampton la prossima stagione e ha ammesso di non aver "" a St Mary's.Questa settimana sono emersi rapporti sulche i santi stavano allineando una mossa per il boss di mercoledì di Sheffield Danny Rohl, indipendentemente dalla divisione in cui erano in arrivo l'estate. Rohl è un ex assistente di Southampton e il club si è avvicinato mercoledì prima di nominare Juric.Il South Coast Club è in fondo alla Premier League con solo nove punti da 27 partite, 13 alla deriva della sicurezza.Liverpool (A) pic.twitter.com/2hmfdbxne2– Southampton FC (@southamptonfc) 3 marzo 2025Juric ha sostituito il licenziato Russell Martin a dicembre essendo stato licenziato dalla Roma un mese prima dopo solo 12 partite in carica.