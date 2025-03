Iltempo.it - "Non faremo concessioni", Putin avverte. Stoccata a Macron: "Si crede Napoleone"

Leggi su Iltempo.it

Quella che va raggiunta è "una pace sostenibile che soddisfi la Russia". Per questo, Mosca "non faràa nessuno" sull'Ucraina. Il presidente russo Vladimirmanda un messaggio al mondo sui tentativi di intessere un negoziato che porti finalmente alla fine del conflitto che infiamma l'Europa da tre anni. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, il capo del Cremlino ha detto che "dobbiamo scegliere una versione di pace che ci vada bene e che garantisca la pace al nostro Paese in una prospettiva storica a lungo termine". "Gli errori dei nemici e degli oppositori della Russia" hanno sempre avuto in comune la "sottovalutazione del carattere del popolo russo", ha detto ancorain un discorso pubblico rivolto all'interno - l'occasione delle dichiarazioni è stata una visita nella sede della fondazione Difensori della patria a Mosca - ma che non lesina messaggi all'Europa.