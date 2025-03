Liberoquotidiano.it - "Non difenderò chi non paga": Trump picchia duro, ecco il suo piano per la Nato

Il presidente Donaldha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero non difendere gli alleati dellache non hanno contribuito abbastanza alla spesa per la difesa. "A loro ho detto, 'Se non pagherete, non vi difenderemo'. L'ho detto sette anni fa e per questo motivo hannoto centinaia di miliardi di dollari", ha spiegato ai giornalisti nello Studio Ovale. "Penso che sia di buon senso. Se nonno, non li", ha aggiunto.ha spiegato di considerare l'alleanza "potenzialmente buona", ma "molto ingiusta". Secondo il network Usa,ha discusso con i suoi consiglieri la possibilità di favorire i membri che spendono nella difesa una percentuale più alta del loro prodotto interno lordo. Il presidente starebbe pensando a una formula tipo club privato, in cui chidi più ha diritto a maggiori "servizi".