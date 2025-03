Iodonna.it - Non ci sono più edicole. Dal primo aprile 15 centri della provincia rischiano lo stop alla distribuzione dei giornali

Leggi su Iodonna.it

Vertice in Regione Lazio sul caso Rieti: dal15lodei. «Il problema è il monopolio». L’opinione di cittadini ed edicolanti. Leggi anche › A Milano si fa la spesa in edicola: l’idea per salvarle dchiusura (ServizioDi Francesco Patacchiola)iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Amatrice e quei Comuni lasciati senzaiO Donna.