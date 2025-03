News.robadadonne.it - “Non ci sono gravidanze di serie A e B”: le parole di Veronica Ferraro sulla FIVET

è attualmente in attesa del suo primo figlio con il marito Davide Simonetta, e negli scorsi giorni si è trovata a rispondere ad alcuni detrattori che hanno sottinteso come concepire un figlio tramite riproduzione assistita, come successo nel caso della coppia, sia meno “importante” rispetto al concepirlo naturalmente.“Messaggi come questo posrisultare offensivi o ferire qualcuno – scrive l’influencer, attualmente impegnata alla Milano Fashion Week, al sesto mese di gravidanza – perché implicano che esistanodiA e diB, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore elegittimità della sua esistenza”.Fonte: instagram @prosegue, spiegando di essere ricorsa alla PMA e di essere riuscita, fortunatamente, a restare incinta al primo tentativo, mentre centinaia di coppie devono ripetere più volte i trattamenti e affrontare spesso casi di poliabortività.