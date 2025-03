Ilfattoquotidiano.it - “Non capisce, è una donna. Perché non va a fare gli gnocchi?”. Arbitra 16enne vittima degli insulti sessisti del papà di un calciatore

“Ma questa è un’femmina?“, ma anche: “non vai agli?”, oppure: “Nonun c., è“. Queste sono solo alcune delle frasi che ildi un giovane, tra le risatealtri padri lì vicino, ha rivolto a una ragazzache stavando una partita di calcio giovanile. A denunciare tutto è stato Alessandro Natali, padre di due ragazzi di 18 e 14 anni e di una figlia di 13, che ha sentito di tutto nella partita tra Achillea e Grifone Gialloverde andata in scena domenica 23 febbraio a Roma.Al Corriere della Sera, Natali ha raccontato che il padre di un giocatore del Grifone si è cimentato in una telecronaca in diretta su Youtube nella quale ha riempito dil’di appena 16 anni: “Ho sentito che questoavviava la telecronaca e fin dal primo momento mi sono stupito e arrabbiato per le sue ‘battute’ contro la ragazzina.