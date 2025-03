Donnapop.it - Noemi e la malattia che le ha cambiato la vita: che cos’è la derealizzazione? Sintomi, cura, come se ne esce e quanto dura

Cheha avuto? La cantante ha sofferto di un disturbo molto particolare, di cui di recente ha parlato nel salotto di Verissimo.ha sofferto di: questo è un disturbo legato all’ansia e fa in modo tale che le persone che ne vengono colpite subiscano un distacco dalla realtà. In che senso? La sensazione provata dalle vittime dellain questione è molto particolare.Cheha avuto?Lache ha vissutosi chiamae fa sì che le persone si sentano osservatori esterni della propria. Per questo motivo, infatti, viene definito anche un disturbo dissociativo, poiché vi è una disconnessione fra pensiero, memoria e percezione della propria identità.la?Entrando più nello specifico per ciò che riguarda ladi, possiamo dire che laè diversa dalla depersonalizzazione.