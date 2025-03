Fanpage.it - “No a militari italiani in Ucraina”: cosa ha detto Meloni al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles

La presidente delGiorgiaha ribadito la linea italiana del no all'invio di soldatiin Ucraina: "Meglio pensare a soluzioni più durature. Estendere l'articolo 5 della Nato sarebbe una soluzione duratura".inoltre ha "condotto una battaglia per escludere che i fondi di coesione venissero forzatamente dirottati sulle spese per la difesa", che è rimasta come clausola volontaria.