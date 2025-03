Terzotemponapoli.com - Nino Simeone: “Terzo anello? Fatto un sopralluogo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il Consigliere Comunale. Di seguito le sue parole sullo Stadio Maradona.: “Verifica strutturale per ilcon l’assessore Cosenza”Così il Consigliere: “Possibile riapertura del? E’ statoun, è andato l’assessore Cosenza e hauna verifica strutturale. Si possono fare degli interventi per cercare di rinforzare le fondamenta di questoper evitare quelle forze d’urto che si verificano ogni volta che si balla nello stadio. Il problema serio sono le vibrazioni che arrivavano nelle abitazioni circostanti allo stadio perché la sicurezza è sempre garantita. Credo che qualcosa si possa fare, aspetto che l’assessore ci dia back positivi ma mi è parso molto possibilistico”.