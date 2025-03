Game-experience.it - Ninja Gaiden 4, Team Ninja ricorda che il 2025 sarà “l’anno del Ninja”

Leggi su Game-experience.it

Ilun anno storico per gli amanti diha dichiarato iodati che questodel”, visto che verranno celebrati i 21 anni della serie e verrà preparato il terreno per il ritorno in grande stile di Ryu Hayabusa. La notizia più attesa è lo sviluppo di4, il nuovo capitolo principale realizzato da PlatinumGames in collaborazione con Xbox Game Studios, con la promessa di rimanere fedele alle caratteristiche che hanno reso la serie un’icona del genere action. Lo studio giapponese ha infatti grandi aspettative per il nuovo progetto!Fumihiko Yasuda, responsabile della serie, ha voluto ringraziare tutti i fan per il loro supporto nel corso degli anni e ha ribadito che i nuovi giochi manterranno la difficoltà elevata e il gameplay frenetico tipico della saga.