Niente voto sul Piano di riarmo Ue. Von der Leyen teme la bocciatura e fugge dal Parlamento europeo

Piatto forte del vertice straordinario dei leader europei di oggi – presente anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky – sarà ovviamente la proposta di Ursula von dersuldell’Europa in grado – a suo dire – di ‘cubare’ ben 800 miliardi di euro.Von derla calerà oggi sul tavolo, con l’intenzione di lavorare ai testi legislativi in tempo per il Consigliodi fine marzo. La Commissione vuole andare in fretta e von derha annunciato alla conferenza dei capigruppo dell’Eurocamera l’intenzione di voler bypassare ildelsulReaArm Europe utilizzando l’articolo 122 dei trattati dell’Unione europea, che permette all’esecutivo Ue di portare un testo direttamente al Consiglio Ue, senza il passaggio in aula, in caso di emergenze o catastrofi.