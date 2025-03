It.insideover.com - Niente Studi palestinesi a New York, alla governatrice filo-israele non piacciono

Nei primi 40 giorni di rivoluzione MAGA, è stata sancita la libertà americana di insultare qualsiasi Paese: l’Ucraina, Panama, il Canada, e la Danimarca, per esempio. O meglio: tutti tranne uno,. La libertà di prendersela conè dichiarata invece illegale dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dsua inviata alle Nazione Unite, Elise Stefanik, già responsabile della caccia alle presidi dei campus durante le proteste per il cessate il fuoco, che ha annunciato un repulisti contro l’anti-Israel hate nel Palazzo di Vetro, come se non fosse un diritto sancito dCostituzione.In un momento in cui il legame sfacciato, brutale, tra l’amministrazione repubblicana e il Governo etnonazionalista di Benjamin Netanyahu viene celebrato in grotteschi video che ritraggono una Gaza ridotta a intrattenimento per turisti bianchi panzoni, anche la libertà accademica è sempre più sotto attacco.