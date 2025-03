Lanazione.it - Niente scontrini. Chiuso 3 giorni centro estetico

Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio e del contrasto all’evasione fiscale, i finanzieri del Gruppo di Siena hanno rilevato che un, gestito da cittadini cinesi, non ha emesso lo scontrino fiscale per le prestazioni rese ad un cliente. Poiché dall’aggiornamento della posizione del contribuente, nel sistema informatizzato dell’anagrafe tributaria, è emerso che il medesimo aveva già commesso analoghe violazioni, all’Agenzia delle Entrate è stata proposta la sospensione dell’attività prevista dal Decreto legislativo 471/1997 per i contribuenti che hanno commesso quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale indiversi. Accogliendo la proposta, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la chiusura dell’istituto di bellezza per trelavorativi.