Niente iniezione, in Usa un condannato a morte ha chiesto il plotone d’esecuzione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' fissata per domani la fucilazione di Brad Keith Sigmon,che per la sua esecuzione ha preferito ildi esecuzione alla sedia elettrica e l'letale, i metodi adottati dalla South Carolina per mandare ai condannati. La Corte Suprema dello stato ha rifiutato l'ultima richiesta di sospensione .