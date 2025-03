Niente iniezione, in Usa un condannato a morte ha chiesto il plotone d'esecuzione

Leggi su .com

(Adnkronos) – E' fissata per domani la fucilazione di Brad Keith Sigmon,che per la sua esecuzione ha preferito ildi esecuzione alla sedia elettrica e l'letale, i metodi adottati dalla South Carolina per mandare ai condannati. La Corte Suprema dello stato ha rifiutato l'ultima richiesta di sospensione .L'articolo, in Usa unhailproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.