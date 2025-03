Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios piegato in due dal dolore: torna in campo e finisce subito in disgrazia | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prima o poi il male si ritorce sempre contro e, forse, sta lentamente imparando la lezione. Dopo aver tanto infangato il nome di Jannik Sinner e millantato sogni di gloria in un ipotetica sfida contro l'italiano, ora l'australiano sta provando sulla pelle cosa significhi non essere all'altezza con la racchetta in mano. Appena posato il cellulare per insultare per l'ennesima volta Sinner, stavolta approfittando di un post su un altro italiano, Matteo Berrettini,to finalmente ad allenarsi per giocare, incon il giapponese Sho Shimabukuro per la preparazione a Indian Wells. Ironia della sorte, proprio lì dove Sinner vinse l'anno scorso e dove esplose il “caso Clostebol”. Nemmeno il tempo di fare qualche scambio, però, ed è avvenuto il patatrac.si è dovutofermare, a causa del persistere delal polso che non gli ha dato tregua negli ultimi mesi.