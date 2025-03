Nuovasocieta.it - Nichelino, “Insieme per la danza” al Superga: Adriana Cava Dance Company e la pirouette uniscono i talenti dell’Arte di Tersicore

Leggi su Nuovasocieta.it

Due passioni per lae la poesiale forze per creare uno spettacolo denso di sogni e di musiche famose e coinvolgenti nel giorno della Festa della Donna: ecco la genesi artistica di “per la” in scena sabato 8 marzo alle 20,30 presso il Teatrodi.Nata da un’idea di due protagoniste dellaitaliana comee Giorgia Martina, la performance artistica fa il pieno di energia, trovando un punto d’incontro ma anche la luce di un progetto comune che esalta la bellezza e l’armonia della. La prima parte dello spettacolo infatti, vedrà come protagonisti i ballerini de La: la scuola didi Giorgia Martina andrà in scena con “Kaleidos”, con le forme dei corpi in movimento che diventano strumento di bellezza in un susseguirsi di atmosfere allestite in un caleidoscopio di colori e ombre, reali o fiabesche: uno scoppiettìo di emozioni che si susseguiranno, assumendo nuove sfumature per risplendere e accarezzare la fantasia.