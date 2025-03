Internews24.com - Neuer, infortunio per il portiere del Bayern: ecco i tempi di recupero. L’Inter…

di Redazioneper ildelMonaco ieri sera in Champions League,diper la retroguardia, l’Inter invece.C’è un lato negativo in una serata altrimenti perfetta per ilMonaco, che ieri ha dominato il Bayer Leverkusen con un netto 3-0, guadagnandosi un bel vantaggio per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia, in vista di un possibile doppio confronto (con una tra Inter e Feyenoord), i bavaresi potrebbero dover fare a meno di Manuel. La retroguardia ha infatti subito uno strappo al polpaccio. Per questo in attesa del rientro, come peraltro già accaduto ieri, sarà Jonas Urbig a difendere la porta della squadra tedesca.Idi? Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, è improbabile che il38enne torni in campo prima della prossima pausa internazionale.