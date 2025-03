Ilfattoquotidiano.it - Neonati, case di anziani e scomparti segreti: traffico di droga tra Napoli e Salerno con 48 arresti

Una maxi operazione contro lo spaccio diha portato all’esecuzione di decine di misure cautelari da parte dei carabinieri del gruppo di Torre Annunziata. La mattinata di oggi 6 marzo ha visto l’arresto di 48 persone, raggiunte da provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, emerge anche il caso di una donna, mentre spacciava, aveva in braccio un bambino, probabilmente un neonato, utilizzato per eludere i controlli.Le indagini sono partite da Torre Annunziata, dove i carabinieri hanno monitorato per mesi le attività di un gruppo di pusher attivi in diverse città delle province di. Oltre a Torre Annunziata, sono state coinvolte Boscoreale, Castellammare di Stabia, Lettere, Sant’Antonio Abate e Tre, nel Napoletano, e Angri, Agropoli, Capaccio, Battipaglia, Scafati e Catania nel Salernitano.