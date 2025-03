Nella tana dei lupi 2 | Pantera recensione del film di Christian Gudegast

Leggi su Cinefilos.it

dei2:deldiUscito nel 2018,deisi è rivelato il miglior action-thriller realizzato dai tempi di The Town, seconda regia di Ben Affleck. Costruito con realismo pungente soprattutto nelle sequenze di sparatorie e nelle interpretazioni carismatiche del cast, il lungometraggio diretto daha ottenuto un discreto successo al botteghino e un’ampia schiera di fan.Sviluppare un sequel non sarebbe stato tuttavia un compito facile, per due ragioni specifiche: in primo luogo, ilavrebbe avuto bisogno di una nuova ambientazione, londa una Los Angeles stilizzata e in fiamme; in secondo luogo (SPOILER ALERT!) sarebbe stato più che complesso restituire allo spettatore il tono teso e struggente una volta uscito di scena il personaggio di Ray Merrimen, nell’originale interpretato da un impressionante Pablo Schreiber, di gran lunga il maggiore punto di forza dell’intera operazione.