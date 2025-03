Ilgiorno.it - Nei guai 22enne sorpreso a spacciare

Stava vendendo due dosi di cocaina a un giovane il pusher arrestato dalla polizia locale di Rho. In manette con l’accusa di spaccio di stupefacenti è finito undi nazionalità albanese, che inizialmente ha finto di non comprendere l’italiano, ma dagli accertamenti è risultato domiciliato in città e residente in Emilia Romagna. L’arresto è avvenuto in via Pietro Micca nell’ambito di una serie di controlli per la prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio comunali organizzati in collaborazione con l’unità cinofila della polizia locale di Monza. Ilaveva in tasca sedici dosi di stupefacente, oltre a 220 euro, sicuramente il guadagno della vendita di cocaina. Il “pusher-pendolare“ agiva con lo stesso modus operandi di un altro spacciatore arrestato poche settimane fa: consegnava la droga ai clienti a domicilio anche in diversi Comuni del circondario.