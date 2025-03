Isaechia.it - Ne Vedremo Delle Belle, svelata la giuria vip del nuovo programma di Carlo Conti con protagoniste le dive del passato

A partire da sabato 22 marzo arriverà su Rai Uno lo show Ne, condotto da, che avrà comealcuneshowgirl più iconiche che hanno fatto la storia della televisione italiana.La trasmissione, che rappresenta una novità assoluta nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, vedrà sfidarsi tra loro Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini.Nomi esplosivi dunque, che sono stati annunciati negli scorsi giorni in via ufficiale proprio dal conduttore (ve ne abbiamo parlato QUI), che dopo il grande successo ottenuto con il Festival di Sanremo 2025 si trova ora a dover affrontare non solo una nuova avventura, ma anche lo scontro con il serale di Amici di Maria De Filippi, che prenderà il via proprio nelle stesse settimane.