Oasport.it - NBA, i risultati della notte (6 marzo): James Harden ne fa 50 e trascina i Clippers contro i Pistons di Fontecchio. Vittorie per Cavaliers, Celtics e Thunder

Otto sono le partite disputate nellaper la NBA, con la regular season 2024-2025 che procede regolarmente senza sosta. Scende in campo anche il nostro Simonecon i suoi Detroit, con le grandi emozioni che non mancano mai: diamo un breve sguardo, quindi, a quanto accaduto negli States.Successo interno dei Washington Wizards (12-49) sugli Utah Jazz (15-47) per 125-122 con 23 punti di Kyshawn George e 21 di Alex Sarr, con 27 punti di Johnny Juzang e la doppia doppia di Kyle Filipoweski (23 punti e 13 rimbalzi) che non bastano ad evitare il ko ai Jazz. Rispettano il fattore campo i Cleveland(52-10) prevalendo sui Miami Heat (29-32) per 112-107: decisivo Donovan Mitchell con 26 punti, al pari di Darius Garland (16 punti e 10 assist) – doppia doppia anche per Evan Mobley (16 punti e 13 rimbalzi), con Bam Adebayo top scorer degli Heat con 34 punti e 12 rimbalzi.