NBA | Cleveland e OKC implacabili White e Pritchard fanno la storia con Boston Harden ne mette 50

e Oklahoma City non si fermano più, Derricke Paytonriscrivono la, Jamesne50: la notte NBA tra il 5 e il 6 marzo ha regalato una serie infinita di emozioni, con numerosi spunti di interesse. Partiamo proprio dal record realizzato ad, che insieme hanno trascinato iCeltics nella vittoria per 128-118 contro i Portland Trail Blazers. I Celtics erano attesi da una sfida complicata contro una squadra in salute (cinque vittorie nelle ultime sei), senza poter contare sull’apporto di Jayson Tatum, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis.hanno sopperito alla grande a queste assenze sfoderando una doppia prestazione da oltre 40 punti, i primi a riuscirci con la maglia di. 43 punti e 10 rimbalzi per(partito dalla panchina), 41 punti per: per entrambi si tratta del massimo in carriera.