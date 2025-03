Juventusnews24.com - Nazionali Juve Settore Giovanile, Pipitò e Samà titolari contro la Spagna U15: ecco il rendimento dei bianconeri con la maglia dell’Italia

di Fabio Zaccaria, dal primo minuto iGiuseppein attacco e Albertoterzino:come sono andati i ragazzi di Benesperi nel secondo test con laSecondo test nel giro di tre giorni per la Nazionale Under 15 guidata dal tecnico federale Enrico Battisti. Dopo il roboante pareggio per 4-4 con ladi martedì 4 marzo, le due selezioni si sono riaffrontate nella mattinata del 6 marzo a Laz Rozas. Nell’undici titolare azzurro figurano duedellantus Under 15: Battisti ha infatti schierato dal primo minuto il terzino sinistro Albertoe l’attaccante Giuseppedi seguito la cronaca del match.Nella prima frazione la gara si riconferma sin dall’inizio frizzante e ricca di chance da una parte e dall’altra: le Furie Rosse passano in vantaggio nei primi minuti di gioco per poi farsi recuperare da un gran gol di Croci al 12?.